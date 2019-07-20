В Беларуси отметили День пожарной службы. В Минске прошел парад спасательной техники

А в парке Горького свое мастерство показали водолазы и пиротехники, были и пожарные машины, и автокраны, и даже вертолеты. От этих людей буквально зависят жизни. И сегодня поздравить их с праздником пришли сотни белорусов, многие семьями. Юрий Шевчук о людях, прошедших огонь и воду.

Работа спасателя сегодня по праву считается одной из самых опасных

Максим Рымашевский служит в МЧС 5 лет. За эти годы в прямом смысле прошел не только огонь, но и воду, и медные трубы. Работа спасателя сегодня по праву считается одной из самых опасных, но Максим в своей службе не видит ничего героического, это просто его долг, признается молодой человек.





История спасателей в нашей стране началась в конце 15-го века







А 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума утвердили смету на содержание пожарной части в составе 51-го человека. Именно эта дата стала знаковой. Сегодня для решения возложенных задач созданы два десятка служб - спасательные, контролирующие, надзорные. Но основой является именно пожарная служба, и белорусские бойцы гордятся ей по праву.



На параде представили около 60 единиц техники - от конницы 19-го века до новейших видов пожарного транспорта

Открыли парад пешие расчеты. Сотни бойцов МЧС прошли по проспекту Независимости, а компанию им составили и юные будущие спасатели-пожарные. Отмечу, что многие из этих курсантов университета гражданской защиты МЧС принимали и участие в параде на День Независимости.

Поскольку День пожарной службы - 25 июля - выпадает на рабочий день, спасатели решили провести торжественные мероприятия заранее. На параде в Минске сегодня представили около 60 единиц техники - от конницы 19-го века до новейших видов пожарного транспорта. Раритетная конница и пожарная команда в форме того времени. Далее два десятка транспорта эпохи СССР - это мотоциклы, штабные легковые машины, а еще подлинная историческая лестница и спецтранспорт на шасси разных модификаций. Скажу, что в этом году представлено и большое количество инженерной техники МЧС. Это тяжелые автокраны, самоходные мостостроительные и переправочные средства, техника понтонного парка.

После праздник переместился в парк Горького, где прошел и водный парад. Здесь зрители увидели фейерверк с водной феерией, стапельные катера и гидроциклы, пожарные машины и даже вертолеты. Кто не успел рассмотреть технику во время парада, смог сделать это здесь. А водолазы разыграли сцену спасения человека с помощью вертолета.

Спасатели возложили цветы к монументу Победы. В возложении участвовал и министр по чрезвычайным ситуациям