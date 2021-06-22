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В Беларуси отрегулированы вопросы господдержки на строительство жилья для медиков и соцработников, получающих "ковидные" надбавки

В Беларуси отрегулированы вопросы господдержки на строительство жилья для медиков и соцработников, получающих "ковидные" надбавки

Совет министров внес изменения в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения. Соответствующее постановление правительства от 19 июня 2021 года № 350 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

В частности, отрегулированы вопросы постановки нуждающихся медиков и соцработников, которым выплачивают надбавки за работу с ковидными больными, на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

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