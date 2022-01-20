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В Беларуси оценят экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы Великой Отечественной войны
В Беларуси планируют оценить экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры Василий Марчук. На данный момент нужно установить определенные социально-экономические и правовые последствия для нашей страны, в частности, вопрос по экономическому ущербу. После войны чрезвычайной государственной комиссией был определен размер ущерба, который был причинен в целом БССР, но никто четко не изучил вопрос о том, каковы экономические убытки для Беларуси будут вследствие демографических потерь, учиненных фактами геноцида. Сейчас специалистами ведется работа по организации специальной комплексной темы научного исследования под названием "Геноцид гражданского населения БССР в годы Великой Отечественной войны. Историко-правовая оценка"
Сейчас создается временный научный коллектив, идут определенные консультации. Мы планируем собрать большое количество специалистов, историки уже давно работают. Мы планируем пригласить из Национального архива, экономистов, правоведов, других специалистов в специальных отраслях знаний.Главная цель такой работы, по его словам, определить и зафиксировать, что очень важно, факты геноцида, подчеркнув их масштабность и подлинность. "Потому что не все факты уничтожения людей с юридической точки зрения можно рассматривать как геноцид. Это нужно подтвердить и доказать соответствующими фактами", - пояснил исполняющий обязанности директора НПЦ.
Помимо этого в Беларуси планируется создать информационную систему доказательств геноцида в период войны. При этом электронный банк данных можно будет использовать не только в целях национального, но и международного уголовного правосудия.
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