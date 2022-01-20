В Беларуси оценят экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы Великой Отечественной войны

Сейчас создается временный научный коллектив, идут определенные консультации. Мы планируем собрать большое количество специалистов, историки уже давно работают. Мы планируем пригласить из Национального архива, экономистов, правоведов, других специалистов в специальных отраслях знаний.Главная цель такой работы, по его словам, определить и зафиксировать, что очень важно, факты геноцида, подчеркнув их масштабность и подлинность. "Потому что не все факты уничтожения людей с юридической точки зрения можно рассматривать как геноцид. Это нужно подтвердить и доказать соответствующими фактами", - пояснил исполняющий обязанности директора НПЦ.

Василий Марчук, и. о. директора НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка генпрокуратуры Беларуси