В Беларуси отзвенели последние звонки

Трогательный и волнительный день сегодня у белорусских школьников. По всей стране звучат последние звонки.

Позади годы учебы, впереди экзамены, а сегодня в стенах родной школы прошли торжественные линейки. В благодарность учителям цветочный флешмоб и белые голуби в небе как символ счастливого будущего выпускников.



В 12-й гимназии Минска в нынешнем году свыше 200 выпускников. Будущие медики и педагоги, ученые и разработчики сегодня принимали поздравления и напутствия от педагогов, делали трогательные селфи с родителями и, конечно, кружились в прощальном школьном вальсе.