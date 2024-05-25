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В Беларуси отзвенели последние звонки
Трогательный и волнительный день сегодня у белорусских школьников. По всей стране звучат последние звонки.
Позади годы учебы, впереди экзамены, а сегодня в стенах родной школы прошли торжественные линейки. В благодарность учителям цветочный флешмоб и белые голуби в небе как символ счастливого будущего выпускников.
В 12-й гимназии Минска в нынешнем году свыше 200 выпускников. Будущие медики и педагоги, ученые и разработчики сегодня принимали поздравления и напутствия от педагогов, делали трогательные селфи с родителями и, конечно, кружились в прощальном школьном вальсе.
В Год качества в гимназии ожидают 15 золотых наград. Образовательные итоги подведут чуть позже: централизованные экзамены начнутся уже в понедельник, 27 мая. Первый - предмет на выбор, затем языки и тестирование. Выпускные вечера школьники отпразднуют 14 июня. Только в Минске аттестаты получат более 11 тысяч одиннадцатиклассников.
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