ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси отзвенели последние звонки

Трогательный и волнительный день сегодня у белорусских школьников. По всей стране звучат последние звонки.

Позади годы учебы, впереди экзамены, а сегодня в стенах родной школы прошли торжественные линейки. В благодарность учителям цветочный флешмоб и белые голуби в небе как символ счастливого будущего выпускников.

В 12-й гимназии Минска в нынешнем году свыше 200 выпускников. Будущие медики и педагоги, ученые и разработчики сегодня принимали поздравления и напутствия от педагогов, делали трогательные селфи с родителями и, конечно, кружились в прощальном школьном вальсе.

В Год качества в гимназии ожидают 15 золотых наград. Образовательные итоги подведут чуть позже: централизованные экзамены начнутся уже в понедельник, 27 мая. Первый - предмет на выбор, затем языки и тестирование. Выпускные вечера школьники отпразднуют 14 июня. Только в Минске аттестаты получат более 11 тысяч одиннадцатиклассников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все