В Беларуси отзвенели последние звонки

Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров и слезы украдкой. Последние звонки прозвучали сегодня по всей стране. Для некоторых это значит начало летних каникул. Для других - трогательный момент прощания со школой. Так, в этом году из 11-ых классов выпускаются почти 52 тысячи учащихся. Еще 90 тысяч - из девятых. Сегодня поддержать выпускников пришли родные и друзья. По традиции радостный момент с молодежью разделили и представители власти.



Советы своим ученикам сегодня давали классные руководители, завучи, директора школ. Среди выпускников - будущие юристы, программисты, медики. Так, например в 12-й гимназии они выбрали разные вузы и специализации, но их всех объединяет владение китайским языком. Его здесь изучали с ранних лет.