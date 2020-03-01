В Беларуси ожидается дождь и мокрый снег

По прогнозам синоптиков, будет влажно и прохладно. Сегодня белорусов ожидает мокрый снег и дождь. На отдельных дорогах возможна гололедица. Температура плюс 3 - плюс 9. Такая же неустойчивая погода ждет нас и завтра. А вот ночной минус постепенно сменится на плюс.



