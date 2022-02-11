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В Беларуси ожидается подъем интереса к внутреннему туризму

За пятилетку в Беларуси планируется ввести 73 туристических объекта. Об этом рассказал директор Департамента по туризму Ирина Воронович. Большое внимание - регионам. Каждая область сейчас реализует пилотный проект в этой сфере. В целом за время пандемии в Беларуси выросло посещение усадеб и санаториев. В ближайшем сезоне ожидается очередной подъем интереса к внутреннему туризму.

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