В Беларуси ожидаются грозы, град и сильные ливни

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Завтра в стране ожидаются грозы. Возможны град и сильные ливни. В отдельных районах будет шквалистое усиление ветра - до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16° C, днем 21-27 тепла.