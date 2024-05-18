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В Беларуси ожидаются грозы - МЧС предупреждает о рисках

В Беларуси ожидаются грозы - МЧС предупреждает о рисках

Спасатели предупреждают о рисках из-за прогнозируемых сегодня гроз, сообщает БЕЛТА.

Как рассказали в ведомстве со ссылкой на Белгидромет, сегодня местами по стране ожидаются грозы. В связи с этим существуют определенные факторы опасности. В частности, речь о повреждении или обрыве линий электропередачи, отключении электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Вероятно возникновение лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Фото из открытых источников

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