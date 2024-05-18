В Беларуси ожидаются грозы - МЧС предупреждает о рисках

Как рассказали в ведомстве со ссылкой на Белгидромет, сегодня местами по стране ожидаются грозы. В связи с этим существуют определенные факторы опасности. В частности, речь о повреждении или обрыве линий электропередачи, отключении электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Вероятно возникновение лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.