В Беларуси ожидаются снежные и ветреные выходные

Снег, дождь и сильный ветер. Такую погоду синоптики прогнозируют на выходные в Беларуси. Осадки завтра ожидаются на большей части страны, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью до минус 1-8 градусов. Днем - от 3 мороза до 4 тепла.