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В Беларуси ожидаются снежные и ветреные выходные

Снег, дождь и сильный ветер. Такую погоду синоптики прогнозируют на выходные в Беларуси. Осадки завтра ожидаются на большей части страны, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью до минус 1-8 градусов. Днем - от 3 мороза до 4 тепла.

В начале следующей недели почувствуем теплое дыхание весны. Местами по стране пройдет дождь и мокрый снег, в отдельных районах - туман, на дорогах гололедица. Ночью - до 6 мороза, днем - до 3 тепла.

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