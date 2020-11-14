В Беларуси ожидаются заморозки

Зима на подходе! В Беларуси ночью выпал снег. Днем также прогнозируютсядождь и мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман и слабый гололед. Покатемпература плюсовая, однако на следующей неделе ожидаются заморозки - до минус4 градусов. ГАИ призывает водителей к максимальной осторожности в такую погодуи напоминает о необходимости снизить скорость. Мокрый снег на трассе приводит кухудшению сцепления колес с дорожным покрытием.