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В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №344 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, "инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19", внесена в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

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