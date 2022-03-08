В Беларуси пациенты восстанавливаются после COVID-19 по уникальной программе

На особом контроле вся система восстановления после COVID. Важно отметить: у нас своя уникальная программа, ее разработали в белорусских здравницах. О том, как белорусы проходят курс реабилитации, расскажет Дарья Рачко.



Cемья Кирилюк заболела COVID-19 в прошлом году. Сначала слег муж, на следующий день жена. Вместе, поддерживая друг друга, в одной из палат брестской больницы провели более 80 дней. Большую часть из них Юрий находился на кислородной поддержке. Сейчас уже супруги прошли курс реабилитации. Признались: результат ощутим.







В свои почти 82 Татьяна Федюкевич в прекрасной форме. Говорит, грустить себе не позволяет. Еще бы! За плечами большой опыт работы медиком. Повидала многое. Все же коронавирус осенью прошлого года застал неожиданно. Диагноз "двусторонняя пневмония" поставили практически сразу.





Курс реабилитации - около 18 дней

О решении поехать на оздоровление Татьяна не пожалела. Курс реабилитации - около 18 дней. К тому же санаторий предусматривает все для восстановления. Каждый день обязательны спортивные нагрузки: дыхательная гимнастика под руководством инструктора, лечебные процедуры (галотерапия, магнитотерапия и ингаляция).

Укрепить иммунную систему, насытить ткани кислородом и вывести токсины - это все благодаря специальным реабоксам, или (как их по-другому называют) сухим углекислым ваннам. Процедура в среднем длится 15-20 минут.

Уделяют внимание и питанию: оно 5 раз в день, дополнительно витамины получают из кислородных коктейлей.

Игорь Сологуб, заместитель главврача санатория "Вяжути":

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