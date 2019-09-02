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В Беларуси перечень лицензируемых видов деятельности сократят
В Беларуси количество видов деятельности, где нужна лицензия, планируют сократить. Первым шагом стал Декрет № 7. Год назад количество спецразрешений уменьшилось на 15 тысяч из сотни действующих тогда. Второй шаг - Указ о лицензировании. Подготовлен проект этого документа. В нем лицензия не нужна компаниям для найма охраны, торговли огнетушителями, и ветврачей. Также частные клиники могут брать на работу персонал: и докторов и медсестер без высшей и первой категории. Сейчас это необходимое условие. Поэтому есть дефицит кадров, особенно среднего звена.
За мелкое нарушение лицензии не аннулируют
Также в проекте Указа о лицензировании прописано, что нельзя сразу аннулировать действие лицензии у компании за мелкое нарушение. Для бизнеса это серьезная защита и возможность исправить недочеты без приостановки работы всего предприятия.
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