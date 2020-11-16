В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Беларуси мобилизуются все возможные ресурсы. Перепрофилируются лаборатории, на базе которых могут выполняться исследования. К выявлению инфицированных подключены, как и в первую волну, частные лаборатории. Они также будут проводить тестирования методом ПЦР. Всего в нашей стране более полусотни лабораторий, которые проводят тестирование на COVID-19 таким методом.