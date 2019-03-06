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В Беларуси пересмотрят методы профилактики наркомании

Актуальными остаются вопросы работы с молодежью, а также социальная реабилитация наркоманов.
В прошлом году количество преступлений с участием подростков в этой сфере сократилось почти на 40 процентов. Дважды в год проводятся рейды в местах массового отдыха молодежи.

Профилактике наркомании и преступлений сексуального характера будет посвящен и отдельный блок информационного ресурса МВД - pomоgut.by.

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