В Беларуси пересмотрят методы профилактики наркомании

Актуальными остаются вопросы работы с молодежью, а также социальная реабилитация наркоманов.

В прошлом году количество преступлений с участием подростков в этой сфере сократилось почти на 40 процентов. Дважды в год проводятся рейды в местах массового отдыха молодежи.