В Беларуси первая половина этой недели будет дождливой

Сильные ливни ожидаются сегодня ночью в Могилевской и Гомельской областях. Во второй половине недели в отдельных районах страны ночью столбики термометра опустятся всего до 3 градусов тепла.



К концу недели осадков станет меньше, а температура повысится.



