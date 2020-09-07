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В Беларуси первая половина этой недели будет дождливой

Сильные ливни ожидаются сегодня ночью в Могилевской и Гомельской областях. Во второй половине недели в отдельных районах страны ночью столбики термометра опустятся всего до 3 градусов тепла.

К концу недели осадков станет меньше, а температура повысится.

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