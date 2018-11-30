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В Беларуси первый день зимы начнется с 16-градусного мороза

Днем будет 3-9 ниже нуля. По большей части страны - снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица.

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