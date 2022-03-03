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В Беларуси планируется построить 215 тыс. кв. м многоквартирных электродомов в 2022 году

План строительства многоквартирных электродомов в этом году может быть перевыполнен. Об этом заявляют специалисты Минстройархитектуры. В их планах на этот год построить 215 тысяч квадратов. Для сравнения: в 2019 году цифра была всего 9 тысяч квадратных метров. В планах на 5 лет построить в стране уже 2 млн квадратов многоквартирных электродомов.

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