В Беларуси планируется построить 215 тыс. кв. м многоквартирных электродомов в 2022 году

План строительства многоквартирных электродомов в этом году может быть перевыполнен. Об этом заявляют специалисты Минстройархитектуры. В их планах на этот год построить 215 тысяч квадратов. Для сравнения: в 2019 году цифра была всего 9 тысяч квадратных метров. В планах на 5 лет построить в стране уже 2 млн квадратов многоквартирных электродомов.