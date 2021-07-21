Подведены предварительные итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Основного закона страны. Так, в Беларуси планируется сохранить президентскую форму правления. Но требования к кандидату на этот высокий пост изменятся. Он должен быть не моложе 40 лет, не иметь иностранного гражданства, проживать в стране необходимо не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Предложено также уточнить сроки пребывания в должности президента. Так, планируется, одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков. В ближайшее время выработанные поправки в Конституцию члены комиссии обсудят с главой государства. Предварительно, встреча может состояться после 1 августа.