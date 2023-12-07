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В Беларуси планируется ввести новые льготы и преференции для инвесторов

В Беларуси для инвесторов расширят пакет льгот и преференций. Поправки в соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты в первом чтении.

Первый замминистра экономики Юрий Чеботарь обозначил ключевые новеллы закона: создать условия для реализации крупных проектов, стимулировать инвестиционную деятельность в регионах и ускорить создание импортозамещающих производств. Существенно будут сокращены и сроки на реализацию проектов. Сегодня инвесторы вынуждены согласовывать дополнительные льготы с различными ведомствами или же местной властью. А с новым законом необходимость ряда согласований уйдет. В целом документ призван существенно повысить инвестиционную привлекательность Беларуси.

Для крупных инвестиционных проектов предусмотрели ряд дополнительных льгот: освобождение от налога на прибыль на 5 лет (это даст возможность планировать эффективную деятельность), ряд новых механизмов, например, компенсацию затрат на создание инфраструктуры (транспортной или энергетической). С принятием закона инвестор сможет построить за свои деньги такую инфраструктуру, и потом в течение трех лет государство ему это компенсирует. В части развития инвестиций в регионах предусмотрели упрощенный механизм по решению местных властей. Будет достаточно включиться в соответствующий перечень преференциальных проектов и получить базовый пакет льгот.
Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси

Всего в повестку заседания Палаты представителей включено 9 вопросов, среди них борьба с терроризмом, страховая деятельность и урегулирование неплатежеспособности. Ратифицировано и соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. Одобрен проект закона о Президенте. Определены конституционные требования к кандидату на пост главы государства, его правовой статус, обозначены полномочия, в том числе по вопросам охраны суверенитета, нацбезопасности и территориальной целостности страны.

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