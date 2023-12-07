В Беларуси планируется ввести новые льготы и преференции для инвесторов

Для крупных инвестиционных проектов предусмотрели ряд дополнительных льгот: освобождение от налога на прибыль на 5 лет (это даст возможность планировать эффективную деятельность), ряд новых механизмов, например, компенсацию затрат на создание инфраструктуры (транспортной или энергетической). С принятием закона инвестор сможет построить за свои деньги такую инфраструктуру, и потом в течение трех лет государство ему это компенсирует. В части развития инвестиций в регионах предусмотрели упрощенный механизм по решению местных властей. Будет достаточно включиться в соответствующий перечень преференциальных проектов и получить базовый пакет льгот.

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси