В Беларуси планируют создать Национальную ассоциацию местного самоуправления
Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на рабочей встрече с ведущими экспертами Совета Европы. Вопросы улучшения работы местных органов управления стали главной темой встречи. Поделиться опытом с белорусскими управленцами приехали эксперты из Англии, Дании, Болгарии, Сербии и других стран. Предполагается, что передача органам местного самоуправления больших полномочий даст возможность инициативным местным жителям активнее участвовать в жизни районов, поселков и городов. Самые талантливые народные управленцы в будущем будут пополнять и кадровый резерв страны.
В Беларуси уже создано две ассоциации местных Советов депутатов - в Гродненской и Могилевской областях. В будущем успешный опыт этих пилотных зон планируют перенести на всю страну. В апреле 2019 года в Минске состоится конференция по образованию Национальной ассоциации местных органов самоуправления.