В Беларуси планируют создать Национальную ассоциацию местного самоуправления

Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на рабочей встрече с ведущими экспертами Совета Европы. Вопросы улучшения работы местных органов управления стали главной темой встречи. Поделиться опытом с белорусскими управленцами приехали эксперты из Англии, Дании, Болгарии, Сербии и других стран. Предполагается, что передача органам местного самоуправления больших полномочий даст возможность инициативным местным жителям активнее участвовать в жизни районов, поселков и городов. Самые талантливые народные управленцы в будущем будут пополнять и кадровый резерв страны.