В Беларуси планируют создать новую бюджетную авиакомпанию

В Беларуси может быть создана новая авиакомпания. Как отметили в Минтрансе, она будет более бюджетной и поспособствует развитию конкуренции. В приоритете "Авиакомпания Гродно". По концепции она будет напоминать лоукост. Напомним ранее уже было принято решение по венгерскому лоукосту Wizz Air, но подписание соглашения приостановилось из-за пандемии. В скором времени переговоры планируют возобновить. В министерстве подчеркнули, что Беларусь полностью открыта к приходу лоукост-компаний.



