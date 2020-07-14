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В Беларуси планируют создать новую бюджетную авиакомпанию
В Беларуси может быть создана новая авиакомпания. Как отметили в Минтрансе, она будет более бюджетной и поспособствует развитию конкуренции. В приоритете "Авиакомпания Гродно". По концепции она будет напоминать лоукост. Напомним ранее уже было принято решение по венгерскому лоукосту Wizz Air, но подписание соглашения приостановилось из-за пандемии. В скором времени переговоры планируют возобновить. В министерстве подчеркнули, что Беларусь полностью открыта к приходу лоукост-компаний.
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