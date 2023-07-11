В Беларуси планируют создать цифровую платформу здравоохранения

Новые подходы к цифровой трансформации белорусского здравоохранения - по поручению главы государства в стране планируют реализовать централизованную информационную систему. Возможности и перспективы ее развития обсудили на совещании с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко. Платформа объединит все медучреждения страны, в том числе и в регионах (это расширит взаимодействие белорусских медиков, позволит развивать систему телемедицины и мобильных медустройств). Также один из важнейших аспектов - безопасность персональных данных пациента, поэтому платформа - на отечественных серверах.