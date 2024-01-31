В Беларуси планируют усилить адресность господдержки семей с детьми - соответствующий законопроект приняли депутаты

Так, одна из новаций документа - повышение минимального размера пособий для женщин по беременности и родам. Выплаты поднимут с 50 до 100 % бюджета прожиточного минимума (сейчас это чуть более 400 рублей). Такое увеличение предусмотрено для женщин, которые получают образование в дневной форме, речь идет и о тех, кто потерял работу или закончил учебу, но в течение полугода успел стать на учет по безработице.