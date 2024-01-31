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В Беларуси планируют усилить адресность господдержки семей с детьми - соответствующий законопроект приняли депутаты

В Беларуси планируют усилить господдержку семей с детьми. Соответствующий законопроект в первом чтении сегодня приняли депутаты.

Так, одна из новаций документа - повышение минимального размера пособий для женщин по беременности и родам. Выплаты поднимут с 50 до 100 % бюджета прожиточного минимума (сейчас это чуть более 400 рублей). Такое увеличение предусмотрено для женщин, которые получают образование в дневной форме, речь идет и о тех, кто потерял работу или закончил учебу, но в течение полугода успел стать на учет по безработице.

Также для молодых специалистов прибавят к пособию по временной не трудоспособности по уходу за ребенком. Большой пакет льгот предусматривается семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями.

Всего в повестке депутатов сегодня 8 вопросов. Представлен Кодекс гражданского судопроизводства, во втором чтении рассмотрены новации в государственном регулировании торговли и общепита, принят и ряд международных документов.

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