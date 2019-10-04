В Беларуси планируют увеличить поддержку предприятий, в которых трудятся люди с ограниченными возможностями

Активная модернизация, с одной стороны, увеличивает мощности производства, а с другой - ведет к сокращению многих сотрудников. Как сохранить социальные обязательства и при этом не подорвать экономику? Выход из ситуации пытается найти Федерация профсоюзов совместно с Министерством труда и соцзащиты.

О балансе интересов - Юрий Карнелович. Инвалид по слуху Тамара Ковалевич на гродненском предприятии "Цветлит" работает 12-й год. Здесь освоила специальность слесаря и уже поднялась по карьерной лестнице до мастера цеха. Говорит, завод - уникальная возможность быть полезными обществу для людей с ограниченными возможностями. На предприятии работают около 600 человек, и больше половины из них - люди с ограниченными возможностями. Свою продукцию поставляют даже на экспорт.







Сегодня на государственном уровне для предприятий такого рода действует ряд преференций

Среди них освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость и обязательных страховых взносов, финансирование и компенсация затрат на создание новых рабочих мест для инвалидов. Но вместе с тем даже при наличии дополнительных льгот конкурировать на рынке со своей продукцией таким предприятиям становится все сложнее. Виной всему, как ни странно, технический прогресс. Конкуренты активно модернизируются, закупают новые станки и сокращают рабочих. На гродненском предприятии обновление тоже происходит, но оставить инвалидов без работы здесь не могут. Слабая конкурентоспособность - это проблема всех предприятий, а их в стране около сотни, где трудятся люди с ограниченными возможностями. Найти выход из ситуации совместно стараются Федерация профсоюзов и Министерство труда и социальной защиты.







Сегодня льготы предусмотрены заводам, где более 50 % сотрудников - инвалиды