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В Беларуси планируют увеличить разведение ценных видов рыб

Два новых комплекса по разведению ценных видов рыб планируют построить в Беларуси. Как отметили в Минсельхозпроде, расположатся оба комплекса в Могилевской области. Мощность производства позволит выпускать по тысяче тонн продукции в год. Так сократят импорт, а цены в магазинах станут доступнее для покупателей.

Всего в Беларуси 16 рыбоводных хозяйств. Они производят порядка 15 тысяч тонн рыбы в год, из них около 500 тонн - это ценные породы: форель, осетр и сом.

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