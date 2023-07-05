В Беларуси планируют увеличить разведение ценных видов рыб

Два новых комплекса по разведению ценных видов рыб планируют построить в Беларуси. Как отметили в Минсельхозпроде, расположатся оба комплекса в Могилевской области. Мощность производства позволит выпускать по тысяче тонн продукции в год. Так сократят импорт, а цены в магазинах станут доступнее для покупателей.