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В Беларуси планируют ввести контроль продаж никотиносодержащих жевательных смесей
Это заявили сегодня на оперативном совещании в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли с участием представителей Минздрава, МВД, Госстандарта и областных управлений торговли. На рынке все больше таких товаров, купить их могут и дети, и подростки. Сейчас нет возрастных ограничений на приобретение, например, сигарет и жидкостей для электронных систем курения. В этих жевательных смесях содержится не табак, а никотин. Но, учитывая резонансный случай с отравлением подростков в Полоцке и бесконтрольность продаж, МАРТ готовит нормативно-правовой акт, где в приоритете - качество и безопасность таких товаров и необходимость регулирования их оборота.
Уже на следующей неделе планируют обсудить проект документа, оперативно согласовать предложения каждого заинтересованного ведомства. Чтобы в максимально короткие сроки новый механизм контроля и регулирования вступил в силу.
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