В Беларуси планируют ввести налог на недвижимость для всех владельцев квартир

С 2022 года в Беларуси планируют ввести налог на недвижимость с первой квартиры. О том, как, когда и сколько будем платить, в эфире "Сферы интересов" рассказал первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Сейчас собственники жилых метров платят налог на недвижимость при наличии двух и более квартир. В обновленном Налоговом кодексе, который парламентарии рассмотрят на осенней сессии, может появиться налог на недвижимость с первой квартиры.



Для чего вводится новый налог на недвижимость

В первую очередь эти изменения направлены на становление равных условий налогообложения граждан по сравнению с владельцами индивидуального жилья. "С момента образования нашей налоговой системы граждане, которые являются владельцами индивидуального жилья, платят налог на недвижимость, - отметил Дмитрий Кийко. - При этом в отношении многоквартирных жилых домов у нас была предусмотрена льгота. Это было связано с тем, что жилой фонд находился в государственной собственности. К настоящему времени жилой фонд практически приватизирован, перешел в частную собственность. При этом со стороны государства, несмотря на то, что находится в частной собственности, содержание жилого фонда требует соответствующих расходов".

Внесены предложения по отмене этой льготы с 2022 года.

Как будет рассчитываться налог на недвижимость

По словам Дмитрия Кийко, устанавливается достаточно простой и понятный порядок расчета. Налоговым кодексом будет утверждена расчетная стоимость 1 кв. м типового здания. То есть, это будет не рыночная и не оценочная стоимость жилья, которая может составлять достаточно большую сумму. На основании этой расчетной стоимости, в зависимости от количества квадратных метров, будет применена ставка налога в размере 0,1 %.





Если перевести все это в простые цифры, то в Минске за год за стандартную двухкомнатную квартиру площадью порядка 60 кв. м сумма налога будет составлять около 50 рублей, в областных центрах это будет порядка 30 рублей, в райцентрах - около 20-25 рублей.

Порядок уплаты налога на недвижимость

Предполагается, что внести авансовый платеж (а это половина суммы) нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года, а оставшуюся часть погасить уже в 2023-м.

Человек будет платить этот налог, исходя из фактического времени владения квартирой, т. е. не за целый год, аисходя из времени, в течение которого он был собственником.





Администрировать расчет этого налога будут налоговые органы. Граждане будут получать соответствующие извещения.



Будут ли льготы?