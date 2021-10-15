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В Беларуси планируют ввести налог на недвижимость для всех владельцев квартир
С 2022 года в Беларуси планируют ввести налог на недвижимость с первой квартиры. О том, как, когда и сколько будем платить, в эфире "Сферы интересов" рассказал первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.
Сейчас собственники жилых метров платят налог на недвижимость при наличии двух и более квартир. В обновленном Налоговом кодексе, который парламентарии рассмотрят на осенней сессии, может появиться налог на недвижимость с первой квартиры.
Для чего вводится новый налог на недвижимость
В первую очередь эти изменения направлены на становление равных условий налогообложения граждан по сравнению с владельцами индивидуального жилья. "С момента образования нашей налоговой системы граждане, которые являются владельцами индивидуального жилья, платят налог на недвижимость, - отметил Дмитрий Кийко. - При этом в отношении многоквартирных жилых домов у нас была предусмотрена льгота. Это было связано с тем, что жилой фонд находился в государственной собственности. К настоящему времени жилой фонд практически приватизирован, перешел в частную собственность. При этом со стороны государства, несмотря на то, что находится в частной собственности, содержание жилого фонда требует соответствующих расходов".
Внесены предложения по отмене этой льготы с 2022 года.
Как будет рассчитываться налог на недвижимость
По словам Дмитрия Кийко, устанавливается достаточно простой и понятный порядок расчета. Налоговым кодексом будет утверждена расчетная стоимость 1 кв. м типового здания. То есть, это будет не рыночная и не оценочная стоимость жилья, которая может составлять достаточно большую сумму. На основании этой расчетной стоимости, в зависимости от количества квадратных метров, будет применена ставка налога в размере 0,1 %.
Если перевести все это в простые цифры, то в Минске за год за стандартную двухкомнатную квартиру площадью порядка 60 кв. м сумма налога будет составлять около 50 рублей, в областных центрах это будет порядка 30 рублей, в райцентрах - около 20-25 рублей.
Порядок уплаты налога на недвижимость
Предполагается, что внести авансовый платеж (а это половина суммы) нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года, а оставшуюся часть погасить уже в 2023-м.
Человек будет платить этот налог, исходя из фактического времени владения квартирой, т. е. не за целый год, аисходя из времени, в течение которого он был собственником.
Администрировать расчет этого налога будут налоговые органы. Граждане будут получать соответствующие извещения.
Будут ли льготы?
Как заверил первый замминистра, для социально уязвимых слоев населения,таких как пенсионеры, многодетные семьи, несовершеннолетние, которые являются владельцами этих квартир, служащие срочной службы, инвалиды и другие категории, будет установлен широкий перечень налоговых льгот.
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