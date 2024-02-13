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В Беларуси планируют ввести в эксплуатацию около 350 тыс. кв. м арендного жилья
Господдержка многодетных семей является одним из приоритетных направлений развития Беларуси. В том числе и при строительстве жилья. В нынешнем году это практически каждый третий квадратный метр.
Многодетные семьи могут воспользоваться льготным кредитом или субсидией. Эти приоритеты останутся неизменными, отметили в Минстройархитектуры. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут получить арендное жилье. В планах - ввести в эксплуатацию порядка 350 тыс. квадратных метров.
Такое жилье будут строить для военнослужащих и приравненых к ним граждан, для тех, кто живет в непригодных для проживания помещениях, а также ряда других категорий.
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