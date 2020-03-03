3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
В Беларуси планируют заменить паспорт смартфоном
В Беларуси планируют заменить паспорт смартфономnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/9692382a-4c2c-451b-8d7a-d80d24170529/conversions/29b0f12a-2d7e-455f-80a4-7518aa33f524-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/9692382a-4c2c-451b-8d7a-d80d24170529/conversions/29b0f12a-2d7e-455f-80a4-7518aa33f524-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/9692382a-4c2c-451b-8d7a-d80d24170529/conversions/29b0f12a-2d7e-455f-80a4-7518aa33f524-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/9692382a-4c2c-451b-8d7a-d80d24170529/conversions/29b0f12a-2d7e-455f-80a4-7518aa33f524-xl-___webp_1920.webp 1920w
Технология уже тестируется. С помощью ПО мобильные устройства смогут легко заменить удостоверение личности, водительские права, военный билет.Подделать документы или исказить отраженную в них информацию, как утверждают разработчики, будет невозможно.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.