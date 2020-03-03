В Беларуси планируют заменить паспорт смартфоном

Технология уже тестируется. С помощью ПО мобильные устройства смогут легко заменить удостоверение личности, водительские права, военный билет.Подделать документы или исказить отраженную в них информацию, как утверждают разработчики, будет невозможно.



