В Беларуси плазму крови сдали более 60 доноров и 15 пациентов были спасены таким методом

Лечить тяжелых COVID-положительных пациентов помогает плазма крови тех, кто уже переболел. Такой метод в нашей стране начали применять месяц назад. Хотя он и не новый. Так лечили и при других эпидемиях. Первыми же его эффективность при коронавирусе оценили китайские врачи. На сегодня в Беларуси плазму крови сдали уже более 60 доноров и 15 пациентов были спасены таким методом. Юлия Карпенко продолжит.





Переболела коронавирусом - и стала первым донором плазмы в стране

Екатерина, донор плазмы:

"Когда ты понимаешь, что можешь чем-то помочь, тут уже нет мыслей и раздумий, да или нет. Просто зов сердца. Это минимальное, что ты можешь сделать в этой ситуации. Когда человек уже это прошел, это минимальное, что я могу сделать для тех людей, которые сейчас болеют".

Переболела коронавирусом - и стала первым донором плазмы в стране. Сегодня своим иммунитетом для борьбы с COVID Екатерина поделилась уже в третий раз. Сдавать плазму снова донору без хронических заболеваний можно уже через две недели - состав крови полностью восстанавливается.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

"Тех, кто уже переболел, мы приглашаем заранее либо в тот же день, либо за 1-2 дня до донации. Мы берем полный комплекс анализов: развернутый биохимический, анализ мочи, общий анализ крови, электрокардиограмму, коагулограмму, и совместно по получении этих данных врач-трансфузиолог и мы принимаем решение - не навредит ли эта донация".



Через 2 недели плазма полностью восстанавливается

К слову, больше всего антител, которые вступают в борьбу с вирусом, по статистике, у донора-женщины до 45 лет, переболевшей коронавирусом в легкой или среднетяжелой форме. Но есть и исключения. В семье Юлии и Евгения из Столбцов антитела оказались сильнее у мужа.

На сегодня плазму сдали более 6 десятков доноров. Ее заготовка организована уже во всех регионах страны. Метод только набирает обороты, и не зря, ведь уже 15 человек пошли на поправку благодаря чужому иммунитету.

Когда кровь превращается в лекарство

Лечение COVID-положительных пациентов плазмой крови тех, кто уже переболел, врачи называют экспериментальным - далеко не каждому подходит. Однако сам метод не новый - переливание плазмы успешно используют для других заболеваний - схема заготовки биоматериала уже отработана.

После - жидкий иммунитет отправляют в специальный аппарат для редукции патогенов. Это процедура по уничтожению вредных вирусов, проще говоря, карантин. Естественным способом она занимает полгода, в аппарате - 20 минут.

После процедуры очистки плазму замораживают в течение часа при температуре - 80 градусов