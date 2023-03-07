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В Беларуси подешевело автомобильное топливо
В Беларуси дешевеет автомобильное топливо. С этого дня его стоимость уменьшится на одну копейку. Так, литр 92-го бензина составит 2 рубля 35 копеек, 95-го - 2 рубля 45 копеек, а 98-го - 2.67, для тех, кто заправляется дизельным топливом, литр обойдется в 2 рубля 45 копеек.
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