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В Беларуси подготовлена программа действий по стабилизации цен
Правительство совместно с Комитетом госконтроля выработали дополнительные меры по стабилизации цен. Программа направлена на борьбу с инфляционными ожиданиями, насыщение рынка товарами, наращивание импортозамещающего производства. Также механизм предусматривает ограничение повышения цен у производителей сельхозпродукции, в том числе в рамках госзаказа. Подробности у Вероники Буты.
В Беларуси нет серьезных оснований для роста цен. Инфляционные ожидания населения изучил Национальный банк страны. Регулятор пришел к выводу: белорусы более позитивно смотрят на ситуацию с ценами по сравнению минувшим годом. Рост потребительских цен (по их мнению) в перспективе может составить 11 %. В первом квартале 2023-го ощущения были куда менее радужные - почти 12,5 %. Инфляционные ожидания приблизились к минимальным показателям с начала 2020 года.
По факту имеем в два раза меньше. По итогам прошлого года инфляция составила менее 6 %. В Беларуси рост цен был одним из самых низких в ЕАЭС. Это значит, что меры, которые принимаются в стране несколько последних лет, работают. Рынок насыщен необходимыми товарами, население не создает искусственного ажиотажа. Вопрос ценообразования по-прежнему остается на особом контроле Президента и правительства.
И проблема в логистике, и в незаконной санкционной политике, и в целом в экономике в мире, которая сегодня происходит, дистабилизация, оно же никуда не исчезло. Поэтому, чтобы не допускать негативного влияния на внутренний рынок, и была введена эта ответная мера в виде ценового регулирования. Пока эти факторы негативного влияния не исчезнут, до тех пор будет действовать и данная мера.
Задача номер один - поддержание стабильности цен и доступности товаров. В первую очередь за счет своей продукции.
Отечественное производство предусматривает наращивание объемов ассортимента производства овощей защищенного грунта.
Внедрить систему ценового регулирования мало, важен контроль за ее исполнением. В эту работу включены не только МАРТ и госконтроль. Подключаются местная вертикаль, парламентарии, неравнодушные белорусы.
В основном мы будем осуществлять контрольные мероприятия в форме мониторинга. По его результатам субъекту хозяйствования будут выдаваться рекомендации, и только в случае их невыполнения - применяться меры ответственности.
По инициативе комитета в прошлом году за грубые нарушения торговли 53 субъекта приостанавливали свою деятельность. В этом году таких пока семеро. Положительная динамика сохраняется и в ценообразовании.
Если в 2022 году мы выявляли такие нарушения практически в четверти проверяемых объектов, то в прошлом году только 12 % субъектов хозяйствования из подвергнутых контрольно-аналитическим мероприятиям допускали такие нарушения. Эта положительная динамика сохраняется и в текущем году.
Совместная программа действий правительства и Комитета госконтроля по стабилизации цен, к слову, уже третья по счету - это стратегический документ. Большинство мероприятий уже реализуют, ряд инструментов дошлифовываются. Например, будут усовершенствованы подходы по регулированию доминантов и монополистов, а также подходы в области закупок.
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