В Беларуси подготовлено пособие по финансовой грамотности для школьников

Нацбанк, Министерство образования и БГУ подготовили пособие по финансовой грамотности для школьников. Кстати, ознакомиться с новинкой может любой желающий - электронная версия пособия размещена на Едином портале финансовой грамотности, а также на Национальном образовательном портале. Пособие содержит теоретический материал и практические задания по финансовой грамотности. Оно раскрывает такие темы, как семейный бюджет, сбережение и страхование, кредиты, профессии в финансовой сфере, деньги, цифровой банкинг, инвестиции, а также налоги.