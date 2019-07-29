В Беларуси подходит к концу вступительная кампания

Вчера завершилось зачисление на бюджетное обучение: сюда прошли более 26 000 абитуриентов, а это значит, что почти все бюджетные места заняты. Специальности, где есть недобор, будут объявлены в ближайшее время. Самые высокие проходные баллы традиционно на юридические, медицинские и ІТ-специальности. Также требуются кадры в сфере международного права. Еще есть время подать документы на платное обучение - принять планируют более 28 000 абитуриентов. Прием продолжится до 4 августа. А кто стал студентом, узнаем уже 6 августа. Продолжается набор и в учебные заведения среднего профобразования.