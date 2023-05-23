В Беларуси подходит к завершению обсуждение законопроекта по вопросам предпринимательства

Многие индивидуальные предприниматели уже переросли свою организационно-правовую структуру. И сегодня переход в коммерческую организацию - это длительный и дорогой процесс. А данный проект предусматривает эту трансформацию в короткие сроки, а на выходе это ноль рублей и ноль копеек. И второй момент - это равные условия налогообложения и равные условия хозяйствования.

Анатолий Насеня, член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси