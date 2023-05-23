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В Беларуси подходит к завершению обсуждение законопроекта по вопросам предпринимательства
Оптимизация бизнеса, сближение интересов общества и деловой инициативы. В Беларуси подходит к завершению обсуждение законопроекта по вопросам предпринимательства. Во время диалоговых площадок в нашей стране уже собрано почти 150 предложений и замечаний. Сегодня такой круглый стол принимает столица.
В Минске 112 тыс. субъектов хозяйствования - это 40 % всех предпринимателей Беларуси. Одна из задач законопроекта - трансформация ИП в коммерческие структуры более высокого статуса. Например, это расширение микроорганизаций. Обсуждают и вопросы защиты прав потребителей, а также такую новую форму поддержки предпринимателей, как гранты.
Многие индивидуальные предприниматели уже переросли свою организационно-правовую структуру. И сегодня переход в коммерческую организацию - это длительный и дорогой процесс. А данный проект предусматривает эту трансформацию в короткие сроки, а на выходе это ноль рублей и ноль копеек. И второй момент - это равные условия налогообложения и равные условия хозяйствования.
112 тыс. субъектов хозяйствования, из них 71 тыс. ИП и 50 тыс. юридических лиц. Они формируют порядка 40 % доходов в бюджет столицы. Это вопросы перехода ИП по упрощенной форме к ведению юридических лиц, те виды деятельности, которые останутся для ИП, возможность найма и другие вопросы.
24 мая круглый стол по обсуждению законопроекта о предпринимательской деятельности пройдет и в Минской области. Один из акцентов на встрече в Миноблисполкоме на ремесленничество и агроэкотуризм.
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