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В Беларуси подорожает сжиженный газ в баллонах для населения

В Беларуси подорожает сжиженный газ в баллонах для населения

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 марта 2024 года №17 в Беларуси изменится цена на сжиженный газ, который реализуется населению в баллонах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.

По новому тарифу цена за 1 кг газа при заправке баллонов для населения будет составлять Br1,54 вместо Br1,48. Стоимость будет применяться при заправке баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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