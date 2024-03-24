3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси подорожает сжиженный газ в баллонах для населения
Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 марта 2024 года №17 в Беларуси изменится цена на сжиженный газ, который реализуется населению в баллонах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.
По новому тарифу цена за 1 кг газа при заправке баллонов для населения будет составлять Br1,54 вместо Br1,48. Стоимость будет применяться при заправке баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов