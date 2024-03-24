В Беларуси подорожает сжиженный газ в баллонах для населения

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 марта 2024 года №17 в Беларуси изменится цена на сжиженный газ, который реализуется населению в баллонах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.