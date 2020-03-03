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В Беларуси подтвержден 4-й случай заражения COVID-19

Эта информация час назад появилась на сайте Министерства здравоохранения. РНК вируса выявлен у пациента из близкого окружения инфицированного ранее человека. Еще 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно положительные. Сейчас проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами ВОЗ.

Отметим, все пациенты, которые находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя удовлетворительно.

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