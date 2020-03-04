В Беларуси подтвержден шестой случай заражения COVID-19

, двое в Витебской области. За время проведения сбора анализов в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провели более 5 тысяч тестов.

На контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тысячи человек

В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом

Ситуацию медики держат на контроле. Иностранные граждане, прибывающие в нашу страну, проходят проверку на наличие инфекции в санаторно-оздоровительном комплексе "Бригантина" и в центре медицинской реабилитации "Загорье". На границе развернуты санитарные пункты. Что касается состояния шести пациентов, у кого подтвердилось наличие инфекции, в Министерстве здравоохранения подтвердили, что все они чувствуют себя удовлетворительно.