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В Беларуси подтвержден шестой случай заражения COVID-19
, двое в Витебской области. За время проведения сбора анализов в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провели более 5 тысяч тестов.
На контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тысячи человек
В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом
Ситуацию медики держат на контроле. Иностранные граждане, прибывающие в нашу страну, проходят проверку на наличие инфекции в санаторно-оздоровительном комплексе "Бригантина" и в центре медицинской реабилитации "Загорье". На границе развернуты санитарные пункты. Что касается состояния шести пациентов, у кого подтвердилось наличие инфекции, в Министерстве здравоохранения подтвердили, что все они чувствуют себя удовлетворительно.
Кроме этого, в Беларуси увеличат количество медучреждений для обследования на коронавирус. Те пациенты, у кого будут выявлены симптомы заболевания, смогут пройти обследование в 6-й больнице Минска. В регионах же задействуют областные инфекционные центры.
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