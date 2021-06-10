В Беларуси подведены итоги конкурса на лучший символ Года народного единства

Победила работа "Мы" Виталия Ортюха - этот дизайнер был и автором талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года. Логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька - одного из символов нашей страны.