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В Беларуси подведены итоги конкурса на лучший символ Года народного единства

Победила работа "Мы" Виталия Ортюха - этот дизайнер был и автором талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года. Логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька - одного из символов нашей страны.

Напомним, в Беларуси учрежден и новый государственный праздник - День народного единства. Отмечаться он будет 17 сентября. Установление Дня народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности.


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