В Беларуси полный курс вакцинации против COVID-19 прошли свыше 75 тыс. человек

В Беларуси свыше 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 211 тысяч получили первую дозу прививки. Помимо российской и китайской вакцины, уже, кстати, используют "Спутник V" белорусского производства. Как отметили в Минздраве, случаев осложнений не установлено. Примерно у 10 % привитых регистрируются общие поствакцинальные реакции в первые трое суток после прививки.