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В Беларуси получают образование порядка 1,5 тыс. студентов из Африки
Сотрудничество Беларуси с Зимбабве станет еще более тесным. Между государствами подписанмеморандум о взаимопонимании по вопросам взаимного признания документов об образовании. Высокое качество обучения, гостеприимство и спокойствие - за это иностранные студенты любят Беларусь и выбирают ее для учебы. Выпускники вузов своими знаниями показывают, что белорусское образование соответствует заявленному уровню. Учатся у нас в том числе и студенты из Африки. Это полторы тысячи граждан из тридцати стран жаркого континента. И пока только 11 граждан Зимбабве. Подписанный меморандум и соглашения между ведущими университетами государств, как планируется, дадут зеленый свет для всех, кто заинтересован в получении белорусского образования.
Наших коллег мы пригласили в учреждения образования нашей республики, для того чтобы они увидели, какой объем услуг мы можем оказать и по каким конкретно направлениям. В этой связи порядка полутора десятков двусторонних соглашений было подписано между университетами, и мы ожидаем, что в ближайшее время будем с нашим коллегами обсуждать конкретные сроки визитов зимбабвийской стороны в Беларусь.
В планах Беларуси и Зимбабве проработать вопросы о создании совместных образовательных программ, программ повышения квалификации и на перспективу обсудить вопросы о переподготовке зимбабвийских специалистов, в том числе в интересах наших сборочных предприятий, создаваемых либо созданных в Зимбабве.
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