В Беларуси получают образование порядка 1,5 тыс. студентов из Африки

Наших коллег мы пригласили в учреждения образования нашей республики, для того чтобы они увидели, какой объем услуг мы можем оказать и по каким конкретно направлениям. В этой связи порядка полутора десятков двусторонних соглашений было подписано между университетами, и мы ожидаем, что в ближайшее время будем с нашим коллегами обсуждать конкретные сроки визитов зимбабвийской стороны в Беларусь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси