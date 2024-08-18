В Беларуси помиловали 30 "политвязней". Беглые в панике: за кого теперь будут платить американские и европейские спонсоры?

Гуманизация законодательства, которую реализует наша страна не на словах, а действиями, причем с учетом, индивидуальных подходов к каждому человеку. Президент Беларуси подписал указ о помиловании тех, кто участвовал в попытке государственного переворота в 2020 году. Это пенсионеры и тяжелобольные.

Сегодня многие открыли глаза на происходящее, пересмотрели свои взгляды, признали вину и активно пишут обращения в адрес Президента с просьбой о помиловании. Эта новость стала одной из самых громких на уходящей неделе.

Однако в Литве и Польше, в офисах самозванцев - тишина, ступор и шок. Как подстроиться под повестку, когда уже и спонсоры констатируют нулевой коэффициент полезного действия от борцов с режимом.

Об акте гуманизма, а также праве на раскаяние - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Справедливость и милосердие. Право и гуманизм. Они идут рука об руку в стране, которую нарекают не иначе, как последняя диктатура Европы.

Итак, 30 человек помилованы. Указ подписан. Да, это те, кто в 2020-м содействовал попытке уничтожения Беларуси в разной степени, но, да, это те, кто раскаялся и сегодня нуждается в помощи, - 14 женщин и 16 мужчин., пенсионеры и больные тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Теперь они могут обнять своих родных, играть с внуками, дома. Это человеческий подход.

Акт гуманизма еще накануне Дня Независимости анонсировал глава государства.





Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные (как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крошили страну в 2020 году. Это действительно тяжело больные. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Они признали вину, искренне раскаялись, взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Это главные условия их освобождения. Ни давление, ни санкции или угрозы закрытых границ на внутригосударственные решения никогда не влияли и влиять не будут. Иначе, это уже торг или торговля людьми и их судьбами.По-человечески, с пониманием, но в рамках закона, а не анархии.

Так, напомним, в этом году произошли еще две громкие гуманитарные миссии от нашей страны. Это обмен украинских диверсантов на российских тяжелораненых военных, террориста, который пытался подорвать самолет А-50 в Мачулищах, на священника.

Рико Кригер - тоже террорист. Он был приговорен к смертной казни, однако помилован решением Президента и вернулся на родину в Германию. Заметьте, везде речь идет исключительно о человеческих судьбах, а не о торгах ими.

Я никогда не торговался людьми. Я всегда готов бросаться в огонь и полымя, чтобы защитить человека. Поэтому никакого торга здесь нет и быть не может. Я не буду торговаться, даже если за этим будет какая-то там выгода. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

30 человек из списка так называемых политических заключенных выходят на свободу. Четыре последних года варшавские и вильнюсские сутолоки не обходились без театральных акций о страданиях, заключении и пытках.

Какова реакция на эту громкую новость там, в среде беглых экстремистов? Сковородки на кухне шкварчат, но очень тихо. Последние два дня экстремистский бизнес в ступоре, шоке. Как реагировать? Что делать? И что теперь скажут? Ведь получается, 4 года самозванцы при полным кортеже разъезжают по Европам и Америкам, разыгрывая драму и собирая на спектакли "о политических" миллионы в иностранной валюте. И вот суровый режим, с которым они борются, заботится о политвязнях и делает гораздо больше, чем особа,пожимающая лапу вашингтонской овчарке.

В этом квазигосударстве между Вильнюсом и Варшавой едва успели опомниться после недавнего обмена немца Кригера. Было очень много неудобных вопросов, а что сделали борцы для освобождения якобы политических. The New York Times сообщает, что после помилования Кригера первым делом самозванцы написали западным дипломатам, мол, тут те, что бежали тогда с ними, отчего-то недовольны. И далее феноменальная монетизация людей из списка "1 400 политических". Такая, что от наглости и у западников на лоб полезли глаза.

"Настаивая в своем послании дипломатам на том, что "вопрос политических заключенных остается приоритетным", офис одной госпожи из Вильнюса обратится к западным правительствам с просьбой выделить деньги.Однако это вызвало в некоторых кругах недовольство тем, что команда этой госпожи, которая и так поучает щедрую финансовую поддержку от Запада, пытается использовать проблему заключенных, чтобы выудить больше денег".

Иными словами, экстремистам нужно, чтобы эти люди сидели, и чем больше и дольше, тем лучше. А теперь там паника. Они не знают, что делать. В Беларуси выпускают тех, на ком они зарабатывали и в принципе от кого зависит их и политическое и безбедное существование. Это такой бизнес, где людьми торгуют.

А представьте, что будет, если выйдут все.Кем тогда торговать? За кого тогда будут платить американские и европейские спонсоры?





А теперь давайте о символизме: 30 помилованных, тех, кто приложил свою руку к попытке свержения власти. Указ подписан 16 августа.

16 августа 2020 года - день, который по праву можно назвать датой голоса белорусского народа. Он прозвучал тогда сквозь сумбур и уличного хаоса, и бело-красно-белой лихорадки столицы. Состоялся мощный митинг. На площади - белорусы, чьи голоса действительно хотели украсть, хотели отнять их право большинства. Отнять и продать тем господам с Запада, которым независимая Беларусь не нужна.

И помилованные - тоже белорусы, они тоже граждане нашей страны. Да, оступившиеся, но имеющие право на раскаяние.