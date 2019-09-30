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В Беларуси последний день сентября будет дождливый, но теплый

В отдельных районах страны ожидаются грозы. Порывы ветра по юго-западу будут достигать 20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Днем воздух прогреется до плюс 19, местами до 22 градусов.

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