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В Беларуси последний день сентября будет прохладным и ясным

В Беларуси последний день сентября будет прохладным и ясным

В ночь на понедельник прогнозируют заморозки до минус 4. Однако днем потеплеет, обещают синоптики. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до 18 со знаком плюс. По-прежнему будет без осадков.

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