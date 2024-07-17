В Беларуси пострадавшие от непогоды могут получить материальную помощь от социальных служб

ВБеларуси некоторые пострадавшие от непогоды граждане могут получить материальную помощь от социальных служб, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой вМинистерство труда исоциальной защиты.

"В прошлые выходные белорусы столкнулись с серьезной непогодой. В этот период помощь оказывают, в первую очередь, тем, кто по объективным причинам остро в ней нуждается, а именно одиноким пожилым людям и инвалидам,- отметили в ведомстве.-Социальные работники в усиленном режиме навещают своих подопечных: привозят продукты, воду, успокаивают и помогают с координацией с другими органами для решения возникших в связи с непогодой вопросов".

На сегодняшний день социальные услуги на дому получают более 100тыс. граждан, из них 24тыс.- одинокие.

В Минтруда и соцзащиты обратили внимание, что некоторым пострадавшим от непогоды могут назначить единовременное пособие. Но есть условие: доход в месяц на одного члена семьи не должен превышать 628,1рубля. Это надо будет подтвердить документально. Для получения выплаты нужно обратиться в ТЦСОН по месту жительства.