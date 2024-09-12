В Беларуси построят новый целлюлозно-картонный комбинат по китайским технологиям. Об этом рассказал заместитель председателя концерна "Беллесбумпром".

Речь идет о производственных мощностях до 500 тонн в год, что соответствует действующим в стране потребностям. Планируются запустить и новое производство древесно-стружечных плит.