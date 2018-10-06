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В Беларуси потепление

После холодного ветра и дождя к нам пришел теплый циклон. В ближайшие дни ожидается до плюс 22. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. Всю следующую неделю сохранится сухая и теплая погода.

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