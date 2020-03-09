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В Беларуси повышается уровень заболеваемости ОРВИ. Введен масочный режим для медработников

В Беларуси повышается уровень заболеваемости ОРВИ. В связи с этим во всех больницах и поликлиниках введен масочный режим для медработников, а также приостановлена плановая госпитализация в некоторые отделения. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом под контролем

Что же касается распространение коронавируса, ситуация в нашей стране по-прежнему под контролем. По словам Владимира Караника, первый в стране пациент с COVID-19 (студент из Ирана) на сегодня вылечен и будет выписан на неделе. К слову, инфекционного процесса нет и у тех, кто находился в больнице Витебска. Кроме того, министр здравоохранения прокомментировал и еще возможные случаи заражения COVID-19 у белорусов.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

"В контактах первого уровня, которые были изолированы при получении первого положительного теста, мы еще в трех случаях получили тест о том, что имеется РНК коронавируса. За этими пациентами будет продолжено медицинское наблюдение. Я еще раз говорю, у них по-прежнему нет клинического проявления болезни. Я думаю, здесь заболевание пройдет либо в легкой форме, либо в режиме носительства. Просто организм с этим вирусом столкнулся, дальше слизистых он его не пропустил. Но некоторое время эти пациенты должны быть под медицинским наблюдением, чтобы снизить риск распространения инфекции".

Студентов БНТУ, одногруппников иранца, (так называемые контакты первого уровня) выпишут в среду. Все тесты показали отрицательные результаты. А тем белорусам, которые возвращаются из тех стран, где зарегистрирован эпидподъем - это Китай, Иран, Южная Корея, Италия - в Минздраве советуют провести лечебно-охранительный режим на 14 дней.

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