В Беларуси повышается уровень заболеваемости ОРВИ. Введен масочный режим для медработников

В Беларуси повышается уровень заболеваемости ОРВИ. В связи с этим во всех больницах и поликлиниках введен масочный режим для медработников, а также приостановлена плановая госпитализация в некоторые отделения. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения.





Ситуация с коронавирусом под контролем

Что же касается распространение коронавируса, ситуация в нашей стране по-прежнему под контролем. По словам Владимира Караника, первый в стране пациент с COVID-19 (студент из Ирана) на сегодня вылечен и будет выписан на неделе. К слову, инфекционного процесса нет и у тех, кто находился в больнице Витебска. Кроме того, министр здравоохранения прокомментировал и еще возможные случаи заражения COVID-19 у белорусов.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

"В контактах первого уровня, которые были изолированы при получении первого положительного теста, мы еще в трех случаях получили тест о том, что имеется РНК коронавируса. За этими пациентами будет продолжено медицинское наблюдение. Я еще раз говорю, у них по-прежнему нет клинического проявления болезни. Я думаю, здесь заболевание пройдет либо в легкой форме, либо в режиме носительства. Просто организм с этим вирусом столкнулся, дальше слизистых он его не пропустил. Но некоторое время эти пациенты должны быть под медицинским наблюдением, чтобы снизить риск распространения инфекции".

